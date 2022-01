Montée de la covid-19: 1 million de cas enregistrés en 24h aux USA

Confrontés à une inquiétante cinquième vague de Covid-19 alimentée par le variant Omicron, les États-Unis ont enregistré un record mondial de plus d’un million de cas quotidiens. C’est un chiffre extrêmement impressionnant puisque, entre le 22 et le 28 décembre, le nombre de cas quotidien moyen dans le monde entier était de 935 000.



Cela signifie donc que les États-Unis en ont recensé plus en un jour, uniquement chez eux ! Les États-Unis rejoignaient ainsi la liste des pays classés « rouge » par Paris, le troisième échelon sur quatre d'une échelle basée sur l'évolution des indicateurs sanitaires.



Le pays a enregistré 3,4 millions de cas ces sept derniers jours, soit une moyenne de 486 000 par jour avec un pic le 3 janvier, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le record enregistré par les États-Unis lors des précédentes vagues était de 258 000 cas quotidiens, sur la semaine entre le 5 et le 11 janvier 2021.

Rewmi