Montpellier: Il pêche un coffre-fort rempli de pièces et de bijoux et le ramène au commissariat

Sa passion, c’est la pêche à l’aimant. Armé d’un aimant très puissant, le youtubeur héraultais ChrisDetek s’amuse à sortir de l’eau toutes sortes d’objets métalliques. Sa dernière prise, mi-février, dans un canal situé à Mauguio, à proximité de Montpellier, est sans doute la plus belle de toutes.



Au bout de la corde, il a remonté avec un autre youtubeur LoEndko, un coffre-fort que les voleurs n’étaient pas parvenus à forcer. A l’intérieur, les deux hommes ont découvert 39 pièces de monnaie et des bijoux de faible valeur semble-t-il. Ils ont décidé de tout ramener au commissariat, ainsi qu’une arme découverte plus tôt.



Le propriétaire du coffre recherché



La police nationale a fait la publicité de ce geste sur les réseaux sociaux saluant ce civisme. Une enquête a été ouverte afin de retrouver le propriétaire du coffre. L’arme a été confiée à la police technique et scientifique. La chaîne de ChrisDetek sur Youtube est suivie par plus de 130.000 abonnés.











20minutes.fr