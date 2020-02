Mor Seck expulsé de son magasin à usage commercial

Le Tribunal du Commerce a prononcé la résiliation du bail liant Mor Seck aux héritiers de feu Tanor Ndoye, représentée par Omary Sy, Oumy Ndoye et Djibril Ndoye.



Ledit Tribunal a ordonné l’expulsion de Mor Seck du magasin à usage commercial, sis au 1 étage Rue Diaraf El Hadji Mamadou Faye ex rue Valmy x Sandiniery lot 20 à Dakar de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef.



Et, il met les dépens à la charge de Mor Seck.