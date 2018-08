Mor Talla Guèye alias Doyen : "Moustapha Diop faléwoul artistes Louga yi"

Dans cet entretien accordé à Leral.net, le Lougatois, Mor Talla Guèye, plus connu sous le sobriquet de Doyen et fruit du Festival du rire de Kaolack, parle de ses relations avec son pote Per Bou Khar et aussi de la crise de l’art et de la culture à Louga.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Août 2018 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|