Morcellement des réserves de l’Aéroport Lss: Macky Sall freine les spéculateurs fonciers

Mercredi 10 Juin 2020

Le Chef de l’État, Macky Sall a ordonné, hier, au Directeur des Domaines, Mame Boye Diao, de bloquer toutes les attributions des terres dans la zone. Mais aussi, d’arrêter tous les travaux engagés.



D’après Le Quotidien, Macky Sall a demandé la liste de tous les attributaires de terrains dans la zone. Et, il a été constaté que sous le prétexte de donner des lots de 200 mètres carrés à quelque 300 personnes, victimes de spéculateurs fonciers sur un projet de la cité Tobago, une superficie de 60 hectares vient d’être morcelée sur les réserves de l’aéroport Léopold Sédar Senghor.



Le Quotidien précise qu’il s’agit de la surface, allant du siège de la Boa au hangar de l’avion de commandement du président de la République. Et de hauts fonctionnaires, des responsables politiques, des chefs religieux et des journalistes triés sur le volet ont été servis dans ce lot.



