Mort d’Abdou Elinkine Diatta: Un blocage pour le processus de paix en Casamance? La mort d’Abdou Elinkine Diatta est perçue selon certains fils de cette région, comme étant un blocage au processus de paix dans la région sud. Selon le site Seneweb, les populations se sont prononcées sur la violence marquée par l’assassinat du secrétaire général du Mfdc, notamment Mamadou Badiane et pensent que cet assassinat va porter un coup du au travail abattu par les acteurs qui oeuvrent pour la paix en Casamance.

Avec la mort de Abdou Elinkine Diatta, des opinions fusent de partout en Casamance et plusieurs d'entre elles expriment des craintes pour le processus de paix. «Je pense que cette situation va anéantir le processus, parce qu’il y a mort d’homme et le défunt est une personnalité dans le Mfdc. Donc, ça va impacter».



Aliou Diallo, lui, soutient que beaucoup d’acteurs vont se retirer par peur de subir le même sort. « Les gens qui s’étaient engagés pour la paix en Casamance, vont prendre du recul, avec cet assassinat. Parce qu’il y a eu beaucoup de commissions de la paix qui ont été créées par l’Etat pour la paix en Casamance ».



Pour d'autres personnes comme Ousseynou Ba, poursuit le site, cet assassinat va certes perturber le processus, mais il ne doit en aucune manière empêcher les acteurs à continuer la lutte pour que la paix revienne dans cette partie du pays. « Il ne faut pas que les gens sèment la zizanie. Prions pour que la paix en Casamance perdure. Certes, il y a assassinat, mais ça ne peut pas interrompre le processus de paix qui est enclenché. Le Mfdc est divisé en plusieurs fractions et nul ne l’ignore, mais le processus n’est pas du tout compromis», clame ce dernier.

