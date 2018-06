Mort de Fallou Sène: Le dossier est désormais entre les mains de Serigne Bassirou Guèye

Comme on pouvait s’y attendre, le dossier de Fallou Sène , du nom de l’étudiant tué à l’Université de Saint-Louis a été transmis au parquet de Dakar, seul habilité a traité les questions à caractère militaire. Selon L’As, Ibrahima Ndoye, procureur de la République, près le Tribunal hors classe de Saint-Louis, a informé le conseil de la famille de Fallou Sène, que le dossier est désormais entre les mains de son collègue de la République, Serigne Bassirou Guèye. L’avocat de la famille du défunt, Me Assane Dioma Ndiaye a été saisi pour redéposer la plainte contre X pour homicide volontaire au parquet de Dakar.



Fallou Sène, étudiant en deuxième année à la Section Français de l’UFR de Lettres et Sciences humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, a été tué par balle, lors des manifestations le 15 mai 2018, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le suspect serait un lieutenant de la gendarmerie qui dirigeait les opérations.