Transport maritime au Sénégal: Après 10 mois d'arrêt, le bateau Aline Sitoé Diatta reprend sa navette Dakar-Ziguinchor

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2024 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Après 10 mois d'arrêt, le bateau Aline Sitoé Diatta a repris sa navette Dakar- Ziguinchor. Le 9 avril 2024, le ferry a pris le départ au Port autonome de Dakar, avec 233 passagers à bord et plus de 50 tonnes de bagages, pour rallier la Casamance, dans le Sud du Sénégal. Dans ce grand reportage, des images expressives des préparatifs du départ de Dakar vers Ziguinchor jusqu'au retour au quai de Dakar, en passant par l'arrivée à Ziguinchor, vous sont proposées. Avec cette liaison maritime Dakar-Ziguinchor, Leral Tv vous plonge au coeur d'une reprise attendue et enchantée. Vivez avec gaieté tous les grands moments de cette reprise, riche en couleurs, de ce reportage en pleine océan Atlantique. Envoyés speciaux, Al Amine Senghor et Augustin Kâ.