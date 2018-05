Mort de Fallou Sène: Serigne Assane Mbacké s'en remet à Dieu et invite les étudiants à regagner les amphis…

Le mardi 15 mai, Mouhamadou Fallou Sène, 25 ans, marié et père d’un garçon, a été tué par balle, suite aux échauffourées entre gendarmes et étudiants l’Ugb. Serigne Assane Mbacké s’en remet à Dieu et se soucie de l’avenir de sa famille et des étudiants.



Face à la presse à Touba, le petit-fils de Serigne Fallou invite le chef de l’Etat à considérer le fils de feu Fallou Sène comme pupille de la Nation et à veiller sur sa famille.



Aux étudiants, Serigne Assane Mbacké les invitent à retourner aux amphis et de faire confiance à la justice.



« Vous êtes l’avenir et l’espoir du pays, nous comptons sur vous pour construire un Sénégal meilleur« , leur a-t-il lancé.



« Vous et vos jeunes frères élèves avez perdu trop d’heures de cours et cela risque de vous mener vers une année blanche. Cela pourrait impacter votre cursus et je suis certain que Fallou Sène ne le souhaite pas. La meilleure façon de rendre hommage à votre camarade, c’est de persévérer et réussir dans vos études » conclut Serigne Assane Mbacké.

