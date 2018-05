Mort de Fallou Sène: les étudiants du Sénégal battent le macadam et...

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mai 2018 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

Les étudiants des Universités publiques du Sénégal étaient dans la rue ce matin. De Saint- Louis à Dakar, en passant par Thiès, ils étaient des milliers à manifester, leur colère après la mort de leur camarade Fallou Sène. Ce dernier, étudiant en deuxième année a été tué, mardi 15 mai, lors d’affrontement avec les forces de l’ordre à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Habillés en rouge pour certains et en noir pour d’autres, avec des pancartes hostiles au gouvernement, ils ont arpenté sous forte escorte policière les rues aux cris de « justice Fallou »… Les étudiants réclament la prise en charge de tous les camarades blessés, pendant et après les manifestations qui ont suivi la mort de Fallou Sène et l’arrestation immédiate de l’auteur du crime.



Ils exigent également la démission de toutes les « autorités impliquées » dont les ministres Mary Teuw Niane, Amadou Bâ et Aly Ngouille Ndiaye.

















Lamine Diédhiou, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook