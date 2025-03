Mort de Gene Hackman : L'acteur n'avait rien laissé à ses enfants dans son testament

Dans ce document signé en 2005, la star de French Connection ne laisse rien à son fils Christopher, 65 ans, ni à ses deux filles, Leslie, 62 ans et Elizabeth, 58 ans. Il abandonne en revanche l’intégralité de sa fortune à la pianiste classique qu’il avait épousée en 1991. À l’époque, ni l’un ni l’autre n’imaginaient qu'elle allait mourir avant lui, dans des circonstances surprenantes.



Un flou juridique entoure la succession de l’acteur



Gene Hackman, 95 ans, est décédé des suites d’une maladie cardiovasculaire hypertensive et athérosclérotique, a révélé la semaine dernière, la médecin-légiste en charge de l’affaire. Betsy Arakawa, 65 ans, avait été victime quelques jours plus tôt, d’un hantavirus, une maladie transmise par des rongeurs.



Le testament signé par Gene Hackman prévoyait que si son épouse décédait avant lui, les biens communs du couple lui reviendraient. De son côté, Betsy Arakawa aurait prévu qu’à sa mort, sa fortune personnelle soit reversée à des œuvres de charité. Quid de celle de son célèbre époux ?



D’après les experts contactés par le site People, un flou juridique entoure la succession de l’acteur puisqu’en théorie, elle aurait dû être gérée par son épouse, à la tête d’un "trust" comme le veut la pratique courante outre-Atlantique. Sauf qu'elle est décédée plus tôt que prévu...



TMZ révèle que Christopher, l’aîné des enfants Hackman, a d’ores et déjà engagé un prestigieux cabinet d’avocats de Los Angeles, afin de contester la validité du testament de son père. Et mettre la main sur une fortune estimée à plus de 80 millions de dollars. Le début d'un sombre feuilleton judiciaire ?













