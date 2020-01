Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mort de Kobe Bryant: son père complètement dévasté…Les tristes témoignages des voisins (photos) Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2020 à 09:36 | | 0 commentaire(s)| Joe, le père de Kobe Bryant, a été vu pour la première fois depuis qu’il a perdu son fils, 41 ans, et sa petite-fille Gigi, 13 ans, dans un accident d’hélicoptère.





L’ancienne star de la NBA, 65 ans, affectueusement connue sous le nom de Jellybean, est sortie de la maison qu’il partage avec la mère de Kobe, Pamela, à Las Vegas, après qu’un bouquet géant de fleurs jaunes a été livré lundi après-midi.



Les voisins du soixantenaire ont déclaré au tabloïd britannique Dailymail que la vie de Joe et Pamela est « bouleversée » après la mort de leur fils.



Un voisin, qui s’est exprimé sous anonymat, a déclaré que la famille est trop déchirée pour commenter la tragédie.



« Je leur ai parlé deux fois hier et je leur ai apporté de la nourriture et une carte. Ils sont tout simplement dévastés, comme vous pouvez l’imaginer. Perdre leur fils et leur petite-fille ainsi, c’est tout simplement horrible. J’ai parlé brièvement à Joe la veille, nous étions sortis nous promener, tous étaient joyeux et nous parlions du temps magnifique et puis ça a basculé en 24 heures. Leur vie a été bouleversée. »



Plus tôt dans la journée de lundi, l’ancien entraîneur de Kobe et meilleur ami de son père, Wayne Slappy, a déclaré au Dailymail que la famille de Kobe Bryant ont dû mal à combler le « trou noir » laissé par sa mort.



« Pouvez-vous imaginer un trou noir ? Il est vide, comment le remplir ? C’est une famille très unie. Il avait 41 ans, et sa fille est morte dans un accident avec lui. Il va manquer à sa famille plus que vous ne pouvez l’imaginer. Je connais des joueurs de la NBA dont les enfants ne les supportent pas, ils n’ont jamais passé de temps avec eux. Ce n’est pas le cas avec Kobe. Il a grandi avec sa famille qui s’aimait. »



Kobe laisse derrière lui sa femme Vanessa, ses filles Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri 7 mois.

















