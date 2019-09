Mort de Mac Miller: Un homme arrêté pour lui avoir vendu de la drogue avant son overdose

Il y a presque un an, la mort de Mac Miller a été annoncée. Le rappeur est décédé le 7 septembre 2018 dans sa maison de San Fernando Valley à Los Angeles. A quelques jours de ce tragique anniversaire, un homme a été arrêté très tôt dans la matinée du mercredi 4 septembre. Comme le rapporte TMZ, il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la mort du jeune homme de 26 ans. Il se présentera au tribunal le 11 octobre prochain.



James Petit, 28 ans, est accusé d'avoir fourni de la drogue au rappeur deux jours avant son décès. Il lui aurait vendu des comprimés contrefaits : ceux-ci contenaient du fentanyl, un analgésique très puissant et beaucoup plus fort que l'héroïne. Mac Miller pensait recevoir de l'oxycodone, dont l'action antalgique est similaire qualitativement à celle de la morphine.



Peu de temps après le drame, le dealer en question a envoyé un message à l'un de ses proches, révélant qu'il n'allait pas très bien et qu'il allait "probablement mourir en prison". Ce message a très vite éveillé les soupçons des enquêteurs, car selon le rapport d'autopsie, l'ex-compagnon d'Ariana Grande a succombé à une overdose de cocaïne et de fentanyl. De l'alcool était également présent dans son organisme.