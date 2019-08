Mort de Mafatim Mbaye : ‘’El Capo’’ parle… Makha Diop, alias ‘’El Capo’’, le policier indexé dans la mort du boulanger Mafatim Mbaye brise le silence. Dans un élément audio diffusé sur Whatsapp, le policer nie toute implication dans le décès du boulanger de 37 ans, selon la RFM.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Makha Diop qui s’est excusé auprès de ses collègues a soutenu qu’il n’était même pas sur les lieux au moment du décès de Mafatim Mbaye. Dans sa déclaration ‘’El Capo dit regretter le malentendu avec un certain capitaine Mbengue, soutenant que ce dernier avait raison sur lui quand il lui disait que Thiès est une ville à problème.

Toutefois, Mkha Diop dit ne pas avoir peur et réitère sa volonté de se donner corps et âme dans l’exercice de sa fonction.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos