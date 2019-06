Mort de Pape Sarr: 3 policiers de Thiaroye déférés au parquet aujourd’hui L'affaire Saliou Sarr, plus connu sous le nom de Pape Sarr, du nom de ce jeune du quartier Sama-Sam de Guédiawaye décédé à l’hôpital, en 2018, des suites de blessures contractées après une garde-à-vue, connaît des développements.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

En effet, trois policiers du commissariat de Thiaroye seront déférés au parquet de Pikine ce jeudi 6 mai, après avoir été auditionnés à plusieurs reprises par la brigade prévôtale, selon Zik Fm. Les 3 hommes ont, d’ailleurs, passé la fête de la Korité au Commissariat central de Guédiawaye, indique la même source.



Pape Sarr faisait partie d'un groupe de jeunes interpellés dans le cadre d’une enquête pour vol de moutons et de chèvres.

