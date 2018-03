Mort de deux Sénégalais en Espagne : Idrissa Seck déplore la ‘’faiblesse et la légèreté avec lesquelles Macky Sall s’occupe de ce dossier’’

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Mars 2018

Idrissa Seck et son parti REWMI condamnent les «douloureux et regrettables évènements » survenus en Espagne et ayant entrainé la mort de deux de nos compatriotes, selon les dernières informations officielles. « C’est une barbarie sans nom », estiment-ils dans un communiqué. Selon le document « Idrissa Seck et le parti Rewmi déplorent la faiblesse et la légèreté avec lesquelles le régime de Macky Sall s’occupe de ce dossier ».



« Nos compatriotes qui vivent à l’extérieur méritent plus de respect et de considération. C’est un devoir fondamental pour l’Etat de garantir leur sécurité et de leur apporter toute l’assistance consulaire requise », lit-on.



«Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes lâchement assassinées ainsi qu’au peuple sénégalais tout entier et en particulier, à nos compatriotes de la diaspora, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le Président Idrissa SECK et le parti REWMI expriment leur soutien et toute leur solidarité à nos compatriotes touchés et invitent le gouvernement à prendre ce dossier à bras-le-corps », ajoute le texte.











