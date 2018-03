Mort des Sénégalais à l’extérieur : Sory Kaba promet le rapatriement des corps

Apres sa rencontre avec les émigrés sénégalais en Espagne, Sory Kaba a exprimé son souhait de prendre en charge le rapatriement des corps des deux victimes sénégalaises en Espagne, en l’occurrence Mame Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye.



D’ailleurs un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur reçu hier à "Enquête" informe que « la délégation conduite par Sory Kaba a procédé immédiatement au règlement des frais de rapatriement des dépouilles qui seront incessamment acheminées à Dakar ».



Mais, il nous revient de sources concordantes que la communauté mouride de Madrid, où Mame Mbaye Ndiaye était dieuwrigne, responsable des ‘’baye Fall’’, a rejeté l’’offre du gouvernement.



Déjà, ladite communauté a mis à contribution tous les ‘’keur serigne Touba’’ présents sur le sol espagnol pour la prise en totale de la dépouille de leur désormais ex-condisciple.



Et le moins que l’on puisse dire est que les disciples mourides, en collaboration avec les autres sénégalais d’Espagne, n’ont pas mis du temps à mobiliser la somme nécessaire au rapatriement.



En effet, selon nos sources, depuis hier, ils ont mobilisé plus de 10 000 euros environs 6 550 000 FCFA, pour le rapatriement au moins du corps de leur diewrigne qui sera inhumé à Touba. La proposition de Sory pourrait néanmoins être recevable pour le corps d’Ousseynou Mbaye.