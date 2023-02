Mort des soldats sénégalais au Mali : Le Sg de l'Onu invite les autorités maliennes à identifier les auteurs de l'attaque

Le Secrétaire général des nations unies (Onu) a condamné fermement l’attaque contre un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), dans le cercle de Bandiagara. Attaque qui a couté la vie à 3 soldats sénégalais et blessé 5 autres jambaars.



«Le Secrétaire général présente ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple sénégalais et exprime sa profonde sympathie aux familles des victimes. Il souhaite un prompt et complet rétablissement aux cinq Casques bleus blessés», lit-on dans un communiqué de presse de l’Onu, relate iGFM.



Le Secrétaire général a averti ceux qui ont posé l'engin explosif, que "les attaques visant les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international". Il appelle aussi les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu'ils soient rapidement traduits en justice.



Hier mardi 21 février 2023, au retour d'une mission de ravitaillement entre les localités d'Ogassagou et de Sévaré, un véhicule blindé du contingent sénégalais déployé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), a heurté un engin explosif improvisé à hauteur de Songobia. L'explosion a entraîné la mort sur le coup de 3 militaires et la blessure de 5 autres.



Pour rappel, le Detsen 11/ Minusma, d'un effectif de huit cent cinquante (850) militaires, a été déployé au Mali entre le 16 août et 15 septembre 2022, pour une durée d'un (1) an