Mort suspecte d’un employé de Sen jus, la famille refuse de prendre la dépouille

La famille Keita est très remontée contre les propriétaires de l’usine sen jus. Pour cause Djiby Keita est mort à la suite de l’explosion d’une chaudière de l’usine qui était en maintenance technique pour produire des bonbons.



« La chaudière de l’usine dont la température varie entre 300 et 1000 degrés a explosé et Djiby est propulsé sur le mur. Un certain Wade m’a appelé pour me dire que Djiby a fait un accident et qu’il se trouve à l’hôpital principal. Au service d’urgences, un médecin m’a informé du décès de Djiby », rapporte Mamadou Guéladio Keita, frère de la victime.



Sans chercher à savoir les circonstances du décès de son frère, Mamadou est allé chercher les papiers pour l’inhumation de son frère. Mais après avoir vu le visage brulé de Djiby, il a refusé de prendre le corps sans qu’une autopsie ne soit faite.

