Mort tragique de JP - Le récit poignant du chauffeur de camion: "Après l'accident, nous avons échangé avec lui..."

L'annonce du décès de l'acteur Jean Paul d'Almeida a suscité l'émoi dans tout le pays. Le défunt a subi un accident de circulation qui a fini par l'emporter. Le chauffeur de camion, qui a heurté le taxi dans lequel se trouvait le défunt, a été emprisonné. "L’Observateur" a rapporté, ce mardi, son récit glaçant sur l'incident mortel.



« Je me nomme, Chérif S. Je suis chauffeur de camion engagé dans le chantier du projet Bus transit rapide (Brt). Le jour du drame, j'étais au volant de mon camion-Benne et j'étais dans l'exercice de mes fonctions.



L'accident en question est survenu dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2023. Il était environ 3 heures du matin, lorsqu'à bord de mon camion, je me suis retrouvé à hauteur de la ‘‘boulangerie jaune’’. Après avoir dépassé les giratoires du grand carrefour, j'ai emprunté la route qui mène vers la cité Keur Gorgui et qui longe la nouvelle voie du Brt en cours de construction. »



« Il faut préciser qu'en longeant ce tronçon, les automobilistes sont confrontés à une mauvaise visibilité du fait de l'absence d'éclairage public, lié aux travaux routiers en cours sur ce tronçon. Après avoir dépassé le giratoire qui sépare la cité Keur Gorgui à Sacré Coeur, j'ai emprunté la pente descendante qui mène au rond-point qui fait face au Collège Sacré-Cœur.



A cet endroit, il n'y a pas d'éclairage public et dans la pénombre, je n'ai pas vu à temps, le taxi qui venait soudainement de marquer un temps d'arrêt sur le côté droit, en face dudit rond-point. Lorsque j'ai réalisé que le taxi avait marqué un stop, j'ai manœuvré, mais il était impossible de l'éviter.



Au moment de l'accident, le camion n'avait aucune défaillance technique et j'étais muni de tous les documents (en règle), afférents à sa conduite. C'est ainsi que le camion a violemment percuté et endommagé la partie arrière du taxi ».



« Après l'accident, nous avons réalisé que le client, qui se trouvait sur le siège arrière du taxi, avait visiblement subi le choc. Il souffrait, mais il était conscient et il a échangé avec nous, avant d'être acheminé à l'hôpital de Grand-Yoff. Par la suite, j'ai appris qu'il a été évacué à l'hôpital Fann. »











