Mosquée de Hamdalaye 3 : Deux boas terrorisent les fidèles

Deux boas sèment la terreur au quartier Hamdalaye 3. En effet, selon La Tribune, les populations ne dorment plus du sommeil du juste à cause de deux boas qui ont élu domicile dans la grande mosquée du quartier.



Selon le journal, les pompiers ont été appelés à la rescousse. Mais, ces derniers ne disposent pas de moyens adéquats pour extraire les serpents. Résultat, beaucoup de fidèles rechignent à aller faire leur prière dans la dite mosquée.

