Motion de remerciements des diplomates sénégalais, à l’endroit de Macky Sall

Les diplomates sénégalais ont voulu hier, que parmi les actes de la 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, l’on retienne leur motion de remerciements à l’endroit du Président Macky Sall.



Faisant le tour des actes posés par le Président Macky Sall dans nos rapports avec les voisins, au sein des organisations sous-régionales comme l’UEMOA, l’OMVS, l’OMVG et la CEDEAO, au niveau continentale au sein de l’UA, l’ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès des Nations-Unies à New York, Cheikh Niang, au nom de ses pairs, n’a pas manqué de louer les nombreuses initiatives de paix du Président Macky Sall en Afrique et hors du Continent, y compris sa visite à Sotchi, en Fédération de Russie, qui avait aussi, comme autre objectif, de participer à la résolution de la crise alimentaire en pleine pandémie de Covid-19, rapporte "Le Témoin".



Les diplomates sénégalais ont aussi salué sa nomination comme Envoyé spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples, qui va lui permettre de poursuivre son plaidoyer et son action au service des peuples du monde et d’une Humanité en quête de justice, d’équité et de solidarité. Ils ont aussi apprécié l’édification de la Maison des Nations-Unies, ici à Diamniadio, inaugurée le 23 novembre dernier, pour accueillir les Représentations du système des Nations-Unies accréditées au Sénégal et le renouveau de la diplomatie bilatérale du Sénégal marqué par la diversification sans précédent de ses partenariats. Tout en lui renouvelant leurs félicitations et vœux ardents de succès, les diplomates sénégalais ont prié le Président Macky Sall de se tenir prêt à accepter toute mission qui lui serait confiée, pour le bien-être des peuples africains et du monde. Ils ont par demandé que la motion de remerciements soit incluse, comme document officiel, dans les actes de la 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.