Motion de soutien: Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, ad vidam eternam Au lendemain de l’installation de la nouvelle assemblée nationale, les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont réunis pour rendre hommage au président de la République, Macky Sall, par ailleurs, président en exercice de l’Union Africaine. Saluant ses efforts depuis sa prise de pouvoir en 2012, les membres de la conférence des leaders de la coalition présidentielle listent les réalisations du 4e président sénégalais et, à l’unanimité, les louent à travers une motion de soutien.



Nous, leaders de la coalition BBY réunis ce mercredi 14 septembre 2022 autour du Président de BBY,

Adressons à son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de BBY, la motion de soutien dont la teneur suit :



➢ Considérant les performances économiques enregistrées, de façon durable, par notre pays, accompagnées de réformes structurantes et de profondes mutations qualitatives, traduites par la transformation structurelle de notre économie, sous votre magistère, nonobstant les difficultés induites par la Covid-19 et l’impact de la guerre Russie-Ukraine ;



➢ Considérant les efforts soutenus du Gouvernement pour le développement des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires et aéroportuaires, notamment l’autoroute Ila Touba, le pont Sénégal Gambie, la compagnie nationale Air Sénégal, le TER et récemment le BRT en construction ;



➢ Considérant le mode de gestion transparente, participative et inclusive des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz ;



➢ Considérant la mise en œuvre effective des politiques sociales pour l’accès universel à l’eau, à l’électricité, à l’éducation et à la santé ;



➢ Considérant les immenses efforts de couverture sociale consentis pour les agents de l’État, tous corps confondus, et pour les populations, particulièrement les plus vulnérables, avec les augmentations de salaires, les bourses de sécurité familiale et diverses subventions ;



➢ Considérant l’instauration de la culture du dialogue par son Excellence Macky Sall, comme mode de gouvernance et fondement de sa philosophie politique, matérialisée par l’institutionnalisation d’une « journée dédiée au Dialogue national » ;



➢ Considérant la consolidation progressive de la paix en Casamance marquée par la signature des accords de dépôt des armes entre le MFDC et l’État du Sénégal et le retour effectif des populations dans leurs terroirs anciennement abandonnés ;



➢ Considérant la préservation continue de la stabilité politique et de la paix sociale, en dépit de toutes les tentatives de manipulation et de désinformation de l’opinion, particulièrement des jeunes ;



➢ Considérant le rayonnement diplomatique dont jouit notre pays, fruit de la clairvoyance du Président Macky Sall qui place le Sénégal dans le cercle restreint des décideurs du monde ;



➢ Considérant le leadership exercé en sa qualité de Président de l’UA permettant de porter la voix de l’Afrique partout dans le monde aux fins d’acquérir un siège de membre permanent au G20 et au Conseil de sécurité de l’ONU pour l’UA, entre autres combats ;



Nous, leaders de la coalition BBY



Estimons que son Excellence Mr Macky Sall honore le Sénégal et l’Afrique en se consacrant sans relâche à la recherche de solutions idoines pour l’amélioration des conditions de vie des populations ;



Félicitons et encourageons vivement le Président de la République à poursuivre la réalisation des grands projets socio-économiques pour l’émergence de notre pays à l’horizon 2035 et la défense du pouvoir d’achat des populations ;



Réaffirmons notre soutien indéfectible à son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de notre coalition, et



Engageons les sénégalaises et les sénégalais à rester unis derrière lui pour perpétuer son action politique pour un « SÉNÉGAL DE TOUS UN SÉNÉGAL POUR TOUS » ;



Appelons les forces vives de la nation à se mobiliser pour ériger un large front pour la défense de la République et de notre modèle démocratique dans la stabilité et la paix sociale pour un développement vers l’émergence.

