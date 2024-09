Mouhamadou Lamine Massaly, Président du Parti UNR : « Diomaye renie Diomaye »

"Faites ce que je dis mais pas ce que je fais." C’est en substance le sentiment que nous éprouvons face au parjure duchef de l’Etat sénégalais. Après des semaines de suspense, le Président Diomaye Faye a annoncé lors d'une allocution télévisée, jeudi soir, qu’il dissout l'Assemblée nationale, contrairement à sa promesse de faire tenir à son PM sa DPG.



Nous constatons avec amertume que Diomaye a purement et simplement fait du "wax waxeet." Nous considérons que le «wax waxeet d’un kilifa» est une chose extrêmement grave dans la culture sénégalaise. Les Sénégalais sont toujours dans l’attente de la satisfaction de leurs demandes qui ont conduit à l’alternance en 2024. J'invite les Sénégalais à prendre leur destin en main et sanctionner ce régime lors des élections législatives fixées au 17 septembre 2024.



Le 17 novembre 2024, il ne s'agira pas simplement d'une élection. Il s'agira de l'avenir de notre démocratie. Il s'agira de dire que nous, citoyens sénégalais, refusons des pratiques qui mettent en péril nos acquis républicains.



Mobilisons-nous pour un Sénégal où le pouvoir n'est plus un monopole, mais une responsabilité partagée, contrôlée et équilibrée ! Ils doivent aussi savoir que c’est l’avenir du Sénégal qui est en jeu, mais aussi l’image de notre pays.



C’est la raison pour laquelle tout le monde doit abandonner ce navire qui est sur le point de couler. Ce régime incarne aujourd'hui davantage l’échec d’une politique qui ambitionnait, par la magie de la disruption et de l’agilité, de remettre le Sénégal sur les bons rails.



Ensemble pour sauver le Sénégal des mains inexpertes dont l'avenir des enfants hypothéqués, la dignité de nos chefs religieux bafoué; tous pour la grande offensive contre le mensonge, la calomnie, l'amateurisme. Accordons leur zéro groupe parlementaire à l'Assemblée.



Un Président de la République ne se renie pas."



Mouhamadou Lamine Massaly

Président du Parti UNR