Mouhamadou M. Cissé: "L’Etat est ingrat. On ne souvient pas des grands actes que vous posez..."

Mouhamadou Makhtar Cissé a passé le témoin à Aïssatou Sophie Gladima Siby. Le désormais ex-ministre du Pétrole et des Énergies a profité de l’occasion pour faire un bref bilan de son passage au niveau de ce ministère. Il n’a pas aussi manqué de solder ses comptes avec ses détracteurs, informe "L'As".



« L’Etat est ingrat. On ne souvient pas des grands actes que vous posez. On ne se souvient que des erreurs et des fautes », a-t-il fait savoir à l’entame de ses propos.



Il est également revenu sur le travail effectué. « Nous avons adopté la stratégie du secteur avec la Lettre de politique du développement du secteur qui découle du Pse qui est le référentiel unique de la politique économique et social de l’Etat. Nous nous sommes mis à l’ouvrage et beaucoup d’efforts ont été faits sur l’accès à l’électricité. Déjà, il y a 10% de progression sur une année sur l’électrification rurale et aujourd’hui, le taux est à presque 53% et le taux global avoisine les 70%. On est à 68% et l’objectif demeure l’accès universel à l’électricité pour tous les sénégalais en 2025 », a-t-il ajouté.