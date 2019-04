Mouhamadou Makhtar Cissé : « l’objectif reste l’accès à l’électricité et la baisse de son prix » Le nouveau ministre en charge du Pétrole s’est exprimé pour la première fois ce matin, depuis sa nomination, hier. Mouhamadou Makhtar Cissé qui était en tournée dans les différents services de la Senelec pour faire ses adieux à ses désormais anciens collaborateurs, a déclaré que l’objectif reste le même.

« Il s’agit de l’accès à l’électricité et la baisse de son prix », a-t-il dit sur la RFM. Toute chose que M. Cissé juge réalisable, surtout « avec la réalisation prochaine des centrales à gaz ».



Le nouveau ministre en charge du Pétrole a, toutefois, tenu à « témoigner sa fierté et sa gratitude envers le président de la République qui m’a renouvelé sa confiance ». Mouhamadou Makhtar Cissé a dit attendre de recevoir sa feuille de mission, pour savoir les orientations que le chef de l’Etat souhaite qu’il donne à sa politique.

