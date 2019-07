Mouhamed Dia, consultant bancaire- Pays à revenu intermédiaire : « Le Sénégal est sur la fourchette inférieure »

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 22:47 | | 0 commentaire(s)|

L’expert financier et consultant bancaire, Mouhamed Dia, interpellé sur le classement de la Banque mondiale, positionnant l’Etat du Sénégal dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire, prévient qu’il n’y a rien à s’enorgueillir.







La notation RNB est une attribution individuelle, c’est une méthode d’appréciation de la BM qui permet de voir quel pays, elle doit prêter de l’argent ou non. Il estime que c’est dans le cadre des agrégats que la BM détient. « Il n’y a pas à se glorifier », regrette-t-il.







D’après lui, il ne faut pas s’agripper sur chaque truc positif de la Banque mondiale. « Le Sénégal est sur la fourchette inférieure », reconnaît-il.







Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos