Mounirou Mbengue, Journaliste exprime respect et admiration au Président Bassirou Diomaye Faye

« Monsieur le Président,



C'est avec un immense respect et une admiration profonde que je tiens à vous féliciter pour la vision ambitieuse que vous avez tracée pour le Sénégal jusqu’en 2050. Vous avez su faire preuve de clairvoyance en définissant un cap audacieux, ancré dans une volonté de développement durable, d’inclusion sociale et de progrès technologique. Cette vision est le reflet d’un engagement fort envers le bien-être des générations futures et la prospérité de notre nation.



Votre leadership, vos efforts et votre détermination à relever les défis actuels et à anticiper ceux de demain sont des sources d'inspiration pour tous les citoyens sénégalais. Les réformes que vous avez initiées, associées à une gestion rigoureuse, sont les pierres angulaires qui permettront de bâtir un Sénégal souverain et résilient.



Je vous encourage vivement à persévérer sur cette voie, en restant à l'écoute de la population, en renforçant les partenariats stratégiques, et en continuant à œuvrer pour un avenir meilleur pour chaque Sénégalais. Ensemble, nous ferons du Sénégal un exemple de développement en Afrique et dans le monde.



Je vous souhaite plein succès dans la réalisation de cette noble mission. »



Mounirou Mbengue,

Journaliste

