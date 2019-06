Mourchid Iyane Thiam: « Tant que je pourrai prier, je dirigerais la Commission »

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Mourchid Iyane Thiam ne compte céder la présidence de la Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire. N’en déplaise à ses détracteurs, il déclare qu’il va y rester jusqu’à la fin de ses jours.



« Aucune critique ne peut me décourager. Chacun peut dire ce qu’il pense de la Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire. Mais moi, en tant que patriarche, je n’ai pas de temps pour polémiquer. Depuis 1996, les chefs religieux sont avec nous et cela nous encourage », a-t-il déclaré dans l’Observateur. Avant d’ajouter : « Je n’ai jamais démissionné. Et je souhaite présider la commission le restant de mes jours. Et même si je devais démissionner, je ne le ferais pas devant l’Etat du Sénégal. Tant je pourrai prier, je dirigerais la Commission ».



L’ancien professeur indique poursuit et déclare : « A moins que les membres de la Commission, c’est-à-dire les représentants des chefs religieux lui demandent de dissoudre la Commission. Peut-être qu’à ce moment, ils auront une méthode d’observation plus pratique que celle de la Commission ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos