Mourinho, face à la presse craque et réclame respect L'entraîneur de Manchester United a perdu ses nerfs après la défaite de son équipe contre Tottenham lundi soir.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Août 2018 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

«Respect». José Mourinho a quitté la salle de presse d’Old Trafford en réclamant frénétiquement du respect. Le technicien portugais s’est en effet fendu d’une sortie lundi soir, après la défaite sans appel de Manchester United, la deuxième en trois journées de championnat d’Angleterre, face à Tottenham (0-3).



Il a notamment mis en avant son palmarès, garni de trois titres en Premier League. Autant que le nombre de buts encaissés par ses joueurs face aux Spurs… « J’ai gagné trois fois la Premier League, c’est plus que les 19 autres managers (du championnat anglais) en cumulé», martèle-t-il. «Trois pour moi et deux pour tous les autres. Respectez cela, respectez !», assène-t-il encore, en quittant la salle. Constat, le public mancunien s’est montré indulgent après la partie.



Sport24

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook