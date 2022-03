Moussa Baldé, Ministre de l’agriculture et de l’équipement : «Pourquoi Macky Sall n’a pas encore nommé un Pm» Le ministre de la République poursuit sa mission jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement. C’est du moins la conviction du ministre de l’Agriculture et de l’Équipement. Selon lui, le Chef de l’État, Macky Sall leur a instruit à poursuivre la mission et le travail qui leur est confié.

Selon Moussa Baldé, tant qu’il n’y a pas de remaniement ministériel, les ministres vont continuer à assurer leur fonction.



« Il n’y a aucune restriction dans notre travail. La preuve, mercredi dernier j’ai présenté mon programme pour l’hivernage à venir pour le programme agricole 2022 – 2023 et on nous a fait une rallonge de 10 milliards. On est ainsi passé de 60 à 70 milliards. Il n’y a aucune restriction dans mon département et je n’ai entendu aucune restriction dans un autre département. On déroule normalement et on tient régulièrement le Conseil des ministres. Je n’ai pas assisté à une réunion du Conseil des ministres où le président et les ministres se sont dit au revoir où on annonce une dislocation du gouvernement. Il ne nous a jamais instruit à préparer les passations de service. S’il tient à disloquer le gouvernement, il peut le faire parce qu’il dispose des prérogatives », a-t-il fait savoir.



Pour le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement, si le Président de la République, Macky Sall n’a jusqu’à présent pas nommé un premier ministre, c’est parce que, explique Moussa Baldé, il est légalement en phase avec la loi.



« Le président Macky Sall est un républicain qui connaît et respecte la Loi. S’il n’a pas encore un Premier ministre, il se base sur la loi. La loi est votée à l’Assemblée nationale mais ce poste sera effectif la personne devant conduire cette fonction nommée », a-t-il souligné.



