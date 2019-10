Moussa Cissé, ‘’cadre casamançais’’: « on peut suspecter Robert Sagna de ne pas vouloir que la situation se termine en Casamance » « Robert Sagna doit terminer son travail et livrer ses conclusions au président de la République » dans la gestion de la crise casamançaise, à travers le Groupe de réflexion pour la Casamance (GPRC) qu’il dirige.

C’est l’avis de Moussa Cissé, membre du Mouvement des cadres casamançais. S’exprimant ce samedi sur la RFM, en effet, il a déploré le retard apporté à la livraison de ces conclusions.



Pis encore, il a laissé entendre qu’ « on peut suspecter Robert Sagna de ne pas vouloir que la situation se termine en Casamance ».

