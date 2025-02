Moussa Diao : L’atout maître d’Oryx Energies en Afrique

Un leader panafricain du pétrole et du gaz



Moussa Diao incarne la nouvelle génération de dirigeants africains qui façonnent l’avenir du secteur énergétique. À 54 ans, ce Dakarois d’origine, héritier d’un savoir-faire familial dans le négoce pétrolier, est depuis 2019 à la tête d’Oryx Energies, la filiale africaine du groupe suisse AOG. Son objectif : renforcer la présence d’Oryx sur le continent, en misant sur l’innovation, l’expansion et la diversification.



Un parcours forgé par l’excellence



Diplômé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne et titulaire d’un master en gestion de l’énergie de l’Institut français du pétrole (IFP), Moussa Diao a gravi les échelons au sein d’Oryx Energies. De simple stagiaire en 1999, il est aujourd’hui le fer de lance de la croissance du groupe. « Il connaît le terrain et sait anticiper les tendances du marché », confie Luis Camara, cofondateur de Kamsar Petroleum.



Un développement stratégique en Afrique



Depuis son arrivée à la Direction générale, Oryx Energies a multiplié les acquisitions et renforcé son réseau de distribution. L’entreprise, présente dans 17 pays africains, a doublé son nombre de stations-service entre 2020 et 2024, passant de 200 à 400. En 2023, la société a racheté Puma Energy Sénégal et obtenu une nouvelle licence au Togo, consolidant ainsi sa position de leader.



« Nous voulons aller encore plus loin. Notre ambition est d’ouvrir 50 nouvelles stations-service d’ici 2025 », affirme Moussa Diao.



Une vision panafricaine et des défis à relever

En 2025, Oryx Energies inaugurera un nouveau dépôt pétrolier à Sendou-Bargny, au Sénégal, portant sa capacité de stockage à près de 900 000 m³. Une stratégie qui vise à assurer un approvisionnement plus fiable et compétitif pour les marchés africains.



Mais le parcours de Moussa Diao ne se limite pas à la gestion d’Oryx. Son engagement pour la formation des jeunes traders africains, est salué par ses pairs. « Il a formé plusieurs talents qui dirigent aujourd’hui leurs propres entreprises », souligne Julien Mohamed Ndao, fondateur d’Okapi Energy.



Un héritage et une ambition assumés



Fils du défunt Abdoulaye « Baba » Diao, un pionnier du trading pétrolier au Sénégal, Moussa Diao a choisi de tracer sa propre voie. « J’ai grandi dans cet environnement, mais j’ai voulu bâtir ma carrière par moi-même », confie-t-il.



Discret, ambitieux et visionnaire, il incarne aujourd’hui une nouvelle génération de leaders africains qui comptent sur la scène internationale. Son parcours est une source d’inspiration pour la jeunesse africaine, prouvant que compétence et détermination peuvent mener aux plus hautes responsabilités.