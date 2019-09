Moussa Diaw, politologue: « Le Président Sall ne devrait même pas avoir à s'occuper de questions de politique politicienne »

L'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, Moussa Diaw, interrogé par Source A, a trouvé inopportune la dernière sortie du Président Sall, contre les prétendants à son fauteuil.



Ainsi, il estime que ces ambitions sont légitimes et se justifient. Et, dans l'ordre normal d'une démocratie, tout le monde peut avoir des ambitions. « Nous ne sommes pas en monarchie pour dénier à certains, le droit de viser le fauteuil présidentiel. Aujourd’hui, le Président Sall ne devrait même pas avoir à s'occuper de questions de politique politicienne, à moins qu'il ait un agenda caché qui ne cadre pas avec ce qu’officiellement, les Sénégalais attendent de lui », a-t-il décrypté.



« Et, l'opportunité d'accorder la grâce à Khalifa qu'il limite à sa volonté et son désir, insiste-t-il, démontre que la politique est trop présente au niveau de la gestion de la République ».

