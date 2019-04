Moussa Dièye avoue : “j’ai transporté les corps des victimes à bord de ma charrette, les deux corps étaient cachés dans la maison du Cheikh La Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Mbour a ouvert hier, la première session 2019, par le procès du double meurtre de Médinatoul Salam. Ainsi, malgré son dossier médical, le juge a ordonné le jugement par contumace du Guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune.



Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019

Les accusés, dans l’acte d’accusation lu par le Tribunal, ont fait des confidences troublantes. La plus marquante a été sans doute, celle de Khadim Seck. D’après Le Quotidien, Khadim Seck a déclaré que Cheikh Béthio Thioune lui “a remis son arme et lui a même laissé la directive de ne jamais laisser Bara Sow (un des individus tué) remettre les pieds dans la maison”.



Samba Fall pour sa part, a nié avoir fait partie de l’attaque qui a été fatale à Bara Sow et Ababacar Diagne. Il a soutenu qu’il ne “faisait pas partie du groupe qui a procédé à l’inhumation des corps”. Mais, il a “participé à celui qui a déplacé les corps jusqu’au bâtiment en construction, avant qu’ils ne soient à nouveau déplacés pour l’inhumation des corps”.



Charretier, Moussa Dièye a aussi nié son implication. Il avoue : “j’ai transporté les corps des victimes à bord de ma charette pour leur inhumation même si je suis tombé par hasard sur les événements en revenant du chantier. Les deux corps étaient cachés dans la maison du Cheikh”, déclare-t-il.















