Moussa Sarr, Sg adjoint de la LD, « nous voulons que Bby se transforme en un parti et gère le pays jusqu’en 2035

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019

Le secrétaire général de la LD, Moussa Sarr, dans un entretien accordé au journal L’As de ce mercredi 10 avril, ne saurait répondre à la question de savoir si la Ld aura un candidat pour l’élection présidentielle de 2024.



« Nous ne pouvons pas nous prononcé là-dessus, parce que nous sommes en 2019 et nous ne savons pas ce qui adviendra en 2024. Mais nous nous préparons à toute éventualité », a répondu l’allié de Macky Sall, qui poursuit. « Nous savons que BBY doit survivre au-delà de 2024. Au sein de la Ld, nous voulons dépasser la coalition Bby afin qu’il puisse se transformer en un grand parti de rassemblement, pour qu’elle garde le pays jusqu’en 2035. C’est notre souhait et nous travaillons pour y arriver », indique M. Sarr.

