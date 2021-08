Moussa Touré, que Dieu t'accueille au paradis.

En réalité Coach Moussa s'est reposé. Depuis presque une décennie il souffait d'une maladie qui avait transformé le grand gentleman qu'il était en un condensé de tristesse et de regret. En 2015 à Tunis, lorsque ce pays où il fut Directeur Technique en lançant avec succès le plan de conquête d'un titre africain l'invita lors de l'Afrobasket 2015, j'ai découvert un Moussa Touré malade, perdant de sa superbe mais Digne. Son esprit toujours vif.



Moussa Touré, c'était d'abord Saint Louis Basket Club et un projet fantastique. Il lança les Aminata Nar Diop, Aminata Diop "renard", Ndeye Sene etc....et surtout il permit à l'équipe de Samba Diop, de décrocher ses premiers titres nationaux. SLBC entra dans la légende et bouscula la hiérarchie tenue par Duc, Jaraaf, JA et Bopp.



On était au début des années 2000. Puis Moussa rejoignit l'attelage national sous Ado Sano DTN...vite fait son aventure à la tête des Lionnes se termina avant qu'il ne rejoigne la Tunisie. En tant que DTN il lança le programme du titre Tunisien et s'occupe en même temps de l'équipe féminine.



Son plan va marcher en 2011 lorsque , Adel Tlati, entraîneur des Aigles remporta à Madagascar le premier Afrobasket de la Tunisie. S'ensuivra un autre titre en 2015 à la maison.



Moussa Touré, c'était la pondération, le verbe, le calme et surtout un relationnel social haut de gamme. Toujours souriant, jamais un mot plus haut que l'autre. Bref un coach ingénieur apaisant.



Je sais que Magatte Diop a mal. Je sais que Khar Touré sa sœur à mal. Je sais que Saint Louis a Mal. Je sais surtout que le basket-ball sénégalais a mal. Mais qu'y pouvez vous ? C'est Dieu qui décide !!