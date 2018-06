Moussa Wagué : « Tous les matches seront difficiles »

« On est tous déçus du résultat du match parce qu’on pouvait le gagner. La preuve, par deux fois, on a pris les devants. On voulait, à l’issue de cette rencontre, empocher la qualification. Mais, on a aussi conscience que tous les matches seront difficiles. Mais, on va tout faire pour gagner des points.



Personnellement, je suis très content d’avoir marqué ce deuxième but. Malheureusement, on n’a pas gagné. Après ce but, j’ai pensé à mes deux parents qui ne cessent de prier pour moi et qui sont très contents ainsi que tout le peuple sénégalais. Participer à une Coupe du Monde est un rêve pour moi et j’en suis fier ».











