Moussa Wagué devient le plus jeune buteur africain en Coupe du monde

A 19 ans, l’arrière latéral droit sénégalais Moussa Wagué devient ce dimanche 24 juin, le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde. Il a inscrit le deuxième but du Sénégal contre le Japon.



Le Sénégal qui pouvait gagner le match, a vu le Japon revenir deux fois au score. En effet, l’équipe du Sénégal devrait revoir sa défense s’il veut poursuivre la compétition. Déjà, en deux matchs de coupe du monde, la défense q encaissé 3 buts. Rien n’est encore joué dans cette poule.











Thierno Malik Ndiaye

