Moustapha Diakhaté…Un Semeur De Zizanie Nuisible Et Nocif

Mercredi 22 Janvier 2020

Le déchu ministre conseiller Moustapha Diakhaté sème la panique dans l'APR



Création d’une tendance au sein de l’APR : Moustapha Diakhaté fait du « mbeuleulé !!! »



L’on ne peut oublier les conditions rocambolesques dans lesquelles, Moustapha Diakhaté a été viré de son poste de ministre conseiller du Président de la République. Moustapha Diakhaté a été chassé comme un malpropre pour avoir osé déclarer que le Président de la République, Macky Sall, au regard de la Constitution ne peut prétendre à un troisième mandat. A ce propos, il devient regrettable que Moustapha Diakhaté, compagnon de la première heure du Président Macky Sall se fasse virer de son poste que sur recommandation du dernier parvenu du cercle de la République, Mamadou Sy Tounkara, selon les aveux de ce dernier.



La frustration de Moustapha Diakhaté ne peut qu’être grande. Seulement, Moustapha Diakhaté, au regard de ses sorties qui ont suivi son limogeage de ses fonctions de ministre conseiller, et qui tire sur tout ce qui bouge en ce qui concerne le régime, en fait trop. A Moustapha Diakhaté, on lui concède son statut de compagnon de la première heure de Macky Sall. Ce seul fait suffit-il pour qu’il devienne un intouchable ?



Moustapha Diakhaté rate le virage. Se prenant pour un martyr, il verse dans la nuisance politique. Une stratégie dont il ne pourrait être que le plus grand perdant, à l’issue. A Moustapha Diakhaté, on ne saurait lui reconnaître une base politique. C’est là où le bât blesse comparé à Oumar Sarr qui, au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS) peut se prévaloir d’une certaine légitimité, compte tenu de sa base politique à Dagana, notamment.



La seule capacité de nuisance dont peut se prévaloir Moustapha Diakhaté, c’est sa « BOUCHE ». Pour ça, il devient nombreux. Pour un oui ou pour un non, Moustapha Diakhaté aime prendre maintenant des positions qui vont à l’encontre de celles du pouvoir. Ne lui reste-t-il qu’à gagner les rangs de Nio Lank pour se mettre à manifester à travers les rues à Dakar.



Moustapha Diakhaté a un gros problème. Sans aucune base politique légitime, il pense créer une tendance politique au sein de l’Alliance pour la République (APR) comme Oumar Sarr au PDS. Avec qui, Moustapha Diakhaté va créer cette tendance politique ? En continuant certainement à faire du « mbeuleulé !!! »



La rédaction de Xibaaru

