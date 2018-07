Moustapha Diakhaté et Bass Fall, qui insultaient les tarikhas mouride et tidiane, chopés par la DIC

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Diakhaté, ce soi-disant chef religieux de Darou Salam qui insultait le Khalife général des Tidianes, Serige Mbaye Sy Mansour Sy et Bassirou Fall qui avait créé un faux profil facebook pour insulter Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké et les Mourides, ont été alpagués par la Division des investigations criminelles (Dic).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook