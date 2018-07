Moustapha Diop-Aïda Dada: "Nous n’avons pas divorcé, c’était juste un malentendu"

L’information sur le divorce la danseuse Aïda Dada et, Moustapha Diop a fait les choux gras de la presse people la semaine dernière. Il n’en était rien. Si l’on en croit aux dires du couple qui s’est confié dans une interview croisée à L’Observateur. « Chaque couple traverse des tensions et des problèmes. Entre mon épouse et moi, il y avait juste un malentendu, tout est rentré dans l’ordre. Aida Dada est mon épouse et je l’aime plus que tout au monde », soutient Moustapha Diop. Nous nous sommes rabibochés après ce petit malentendu et sommes toujours dans le lien sacres du mariage. Je ne suis pas célibataire donc Aida et moi, c’est pour le meilleur et pour le pire.»



« Je suis toujours mariée à Moustapha Dada Diop. Le jour ou ses propos sont parus dans la presse, nous avons partagé le même lit. Pendant que certains étaient là à jaser et baver sur nous, nous étions ensemble en train de partager des moments d’intimité, de bonheur et de complicité », renchérit Aïda Dada. Et d’ajouter : « Je connais mon homme et je peux vous jurer sur le Saint Coran qu’il fait partie des meilleurs hommes sur cette terre. Il n’est pas parfait mais il n’a pas son pareil. C’est juste que parfois, on tient des propos qui dépassent nos pensées. Le diable est dans les détails. Ce jour-là, à bien l’entendre, on sait nettement que je compte énormément à ses yeux ».



S’adressant aux courtisanes de son mari, la danseuse avertit: « ces filles qui tournent au tour de mon mari, qui lui font la cour, qui essaient de nous mettre en mal, n’ont qu’en déchanter. Mon mari n’aime personne d’autre que moi. Qu’elles se le tiennent pour dit… »













Ndèye Rokhaya Thiane