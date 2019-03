Moustapha Diop: "Je serais sans pitié pour mes adversaires lors...." Profitant d'un meeting de remerciement à ses militants, après la large victoire du Président Macky Sall, le Ministre Maire de Louga a réitéré sa volonté de briguer un second mandat. Moustapha Diop, soutient qu'il sera sans pitié pour ces adversaires. Il s'engage à changer le visage de la commune et cela dés la prestation de serment de Macky Sall. Le ministre dans le cadre de la lutte contre le sous emploi, a remis à la jeunesse Lougatoise des motos tricycle, tout en promettant de renforcer les financements destinés femmes.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 21:03 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos