Moustapha Mamba Guirassy à l’école cathédrale: « la cohabitation inter-religieuse dans les écoles est une richesse…»

Le ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy s’est rendu ce jeudi à l’école cathédrale où il a tenu un discours devant les élèves. Suite à son arrêté relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation du Sénégal, un discours n’a pas été de trop pour Guirassy pour saluer cette « volonté du gouvernement à sauvegarder la cohabitation entre musulmans et chrétiens dans une même école ».

