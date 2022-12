Moustapha Niasse interrogé sur sa retraite politique : «Je ne me déplace toujours pas avec une canne» Interrogé sur son règne quasi éternel à la tête de son parti, l’Alliance des forces de progrès (Afp), Moustapha Niasse, venu présider la rencontre du Secrétariat permanent de Benno bokk yaakaar du haut de ses 86 ans, s’est montré rassurant.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2022 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

«Il faut savoir que jusqu’à présent, je ne me déplace toujours pas avec une canne ni en chaise roulante. D’ailleurs, je fais du sport tous les trois jours de la semaine. Ce parti, c’est moi qui l’ai créé. C’est moi qui ai demandé aussi à ce qu’on me remplace. Mais ça se fera démocratiquement à l’issue d’un congrès prévu en janvier. Je ne serai pas candidat à ma propre succession. Mais il y a des militants qui demandent à ce que je reste».

Bes Bi



