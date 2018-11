Moustapha Niasse: « nous avons le meilleur candidat, c’est incontestable » Moustapha Niasse s’y est encore mis. Hier, il a jeté des fleurs et chanté les louanges du chef de l’Etat. Pour lui, Macky Sall est le meilleur candidat : « c’est incontestable ». Il a fait comprendre que personne ne le prendra à défaut pour non- respect de ses engagements.

En écoutant Moustapha Niasse parler de Macky Sall, on a la chair de poule. Le président de l’Assemblée nationale tresse tellement de lauriers que président de la République Macky Sall passe pour un surhomme. Avec les tournures dont il a seul le secret, Moustapha Niasse a encore prié pour que son candidat gagne au premier tour. « La victoire n’est pas de notre ressort, mais de celui de Dieu le Tout-Puissant. Tout de même, si on donne le meilleur de nous-mêmes et qu’on laisse tout entre les mains du Tout-Puissant, Dieu peut faire en sorte que Macky Sall puisse gagner au premier tour ».



Et pour le congrès d’investiture de samedi prochain, il demande à 30 000 jeunes d’être au stade Dakar Arèna au lieu des 15 000 places que peut contenir le lieu. « Qu’il y ait 15 000 à l’intérieur et 15 000 à l’extérieur, comme ici. »



Il soutient en effet que Macky Sall est le meilleur des candidats en lice. « Nous avons le meilleur des candidats, c’est incontestable ! Continuons à travailler pour montrer aux candidats qui ne peuvent même pas remplir dix fiches, que nous ne sommes pas les mêmes. Tous les membres de Benno Bokk Yakaar sont là. Tous ce qui avait pris la décision avec moi de faire de Macky notre candidat, sont là. Ceux qui n’en voulaient pas, ceux qui n’étaient pas d’accord, c’est le lieu pour eux de prouver qu’ils représentent quelque chose », dira Moustaphe Niasse, qui poursuit ses railleries : « l’Afp, c’est comme la pirogue d’un Prophète. Ne monte pas à bord qui veut. Si vous montez et que vous n’avez pas votre place, vous finirez tôt ou tard par descendre ».















