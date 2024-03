Mouvement d’humeur à l’hôpital Principal : Plus de 7 000 agents courent derrière le paiement de leurs indemnités L’hôpital Principal de Dakar renoue avec les grèves. En effet, plus de 7 000 agents réclament le paiement de leurs indemnités. Les grévistes dénoncent le non-respect des engagements pris lors d’une rencontre tripartite? entre Amadou Bâ, Premier ministre d'alors, le ministre de la Santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye et celui des Finances, Mouhamadou Moustapha Bâ.

Plus en détails et selon « L’As , ils réclament le paiement des indemnités de logement et les indemnités spéciales complémentaires octroyées aux agents contractuels des établissements publics de santé (EPS), de mai 2023 à nos jours.



Selon le coordonnateur national des contractuels des établissements publics de santé, Abou Bâ, après recensement des effectifs, le ministre de la Santé avait fait une simulation du coût, qui est à hauteur de 8 milliards 140 millions FCfa que le ministre des Finances et du Budget avait décaissés, que le ministre de tutelle refuse de payer.



Le journal ajoute qu’ils avaient espoir qu’après la récente rencontre entre le Premier ministre d'alors, Amadou Bâ, les ministres de la Santé et celui des Finances et du Budget et les centrales syndicales, le problème allait être résolu.



Très déterminés dans ce combat, ces agents de santé n’excluent pas de porter l’affaire devant la Cour des comptes. Désespérés, ils interpellent le Président élu, pour satisfaire leurs doléances.



