Musique: Beyoncé n'est plus la chanteuse la mieux payée, Voici le nouveau classement Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)| Le magazine Forbes vient de dévoiler la liste des chanteuses de l'année 2019 les mieux payées. Pour cette édition, la seule grande surprise, c'est que la chanteuse Beyoncé qui occupait la tête du podium lors du classement la précédente édition a finalement cédé sa place.





Malgré quelques petits changements, il faut reconnaitre que ce sont presque toujours les mêmes qu’on retrouve dans le TOP 10. Pour l’année 2019, on retrouve Taylor Swift à la première place. Elle a réussi à encaisser environ 185 millions de dollars. La chanteuse de country cartonne ces dernières années avec sa tournée « Réputation ».



En plus, Taylor Swift est l’artiste qui a le plus de nominations au VMAs cette année. Ce n’est pas tout. Cette année, elle a aussi été couronnée de succès grâce à la sortie de son nouvel album « Lover ». Sa fortune déjà exorbitante est donc susceptible de grimper ! Tout ceci lui a permis de creuser l’écart avec Beyoncé.





Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Beyonce. La diva a empoché 81 millions de dollars grâce à sa tournée « On The Run II » avec à ses côtés son illustre mari le rappeur Jay-Z.



Rihanna la native de barbade occupe la troisième marche du podium grâce à ses différentes marques.



Plusieurs autres hautes pointures de la chanson comme Ariana Grande (6ème avec 48 millions) et Katy Perry (4ème avec 57,5 millions) sont bien présentes dans ce TOP 10.



Découvrez l’intégralité du TOP 10 des chanteuses les mieux payées en 2019.



1. Taylor Swift : 185 millions $



2. Beyoncé : 81 millions $



3. Rihanna : 62 millions $



4. Katy Perry : 57,5 millions $



5. Pink : 57 millions $



6. Ariana Grande : 48 millions $



7. Jennifer Lopez : 43 millions $

8. Lady Gaga : 39,5 millions $



9. Céline Dion : 37,5 millions $



10. Shakira : 35 millions $



