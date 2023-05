Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Musique-Festival de jazz de Saint-Louis : Ismaël Lô appelle les Sénégalais à faire régner la paix ‘’partout’’ Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 17:03 | | 0 commentaire(s)| L’auteur-compositeur et chanteur sénégalais Ismaël Lô a invité jeudi soir ses compatriotes à dépasser le climat de tension pour faire retrouver au pays ‘’son sourire d’antan’’, et à se ressaisir ‘’pour que la paix règne partout’’.



‘’Il y a une tension aujourd’hui et ce n’est pas conforme à l’image de notre pays. Il faudrait que les gens se ressaisissent pour que la paix règne partout’’, a-t-il dit à la fin de sa prestation à l’ouverture de la 31-ème édition du Festival international de jazz de Saint-Louis (nord) dont il est, avec son groupe, l’une des têtes d’affiche.



‘’J’ai chanté pour la paix parce qu’avec la paix, on peut construire beaucoup de choses. Sans la paix, c’est toujours catastrophe. Le Sénégal est un pays de paix, tranquille’’, a poursuivi le musicien, ajoutant : ‘’Je prie pour que les cœurs s’apaisent, que les gens retrouvent le sourire d’antan. Qu’on le dise ou pas, nous sommes stressés.’’



Appréciant le spectacle qu’il a donné avec son groupe, Ismaël Lô a dit que ‘’c’est un énorme plaisir’’ pour lui de jouer à Saint-Louis. ‘’C’est un plaisir de me produire chez moi, au Sénégal, a-t-il dit. Ce festival existe depuis des années et Dieu a fait que cette année, j’ai été invité à jouer ici avec mon groupe. J’en suis heureux et honoré.’’



Pendant près de 90 minutes, Ismaël Lô et ses musiciens ont joué des succès de leur répertoire, allant de ‘’Baykat’’ à Sophia, en passant par ‘’Madame’’, ‘’Taar du sëy’’, Mànko’’, ‘’Jàmmu Africa’’, ‘’Di Dibi rekk’’…



Le chanteur a remercié les organisateurs de lui avoir donné l’opportunité de jouer ‘’devant ce public merveilleux (…) qui a suivi et s’est éclaté’’, relevant, en réponse à une question sur le peu de spectacles qu’il donne au Sénégal : ‘’Je suis là. C’est vrai que je ne suis pas constamment au Sénégal, mais si on m’invite je viens. Je ne peux pas débarquer comme ça sur une scène pour jouer. Il faut que les conditions soient créées pour que je vienne jouer. C’est ce qu’on a eu aujourd’hui au Festival international de jazz de Saint-Louis’’.



La prestation d’Ismaël Lô et de son groupe a été précédée de celle d’Anne Paceo, batteuse et compositrice française, et son quintet. Le programme du festival prévoit des concerts jusqu’à lundi, des prestations ‘’Off’’, différentes activités parallèles (défilés de mode, carnaval, journée de reboisement…)

APS





