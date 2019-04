Muté à la diplomatie : Amadou Bâ a-t-il été « désarmé » ? C’est l’une des décisions les plus marquantes de ce remaniement ministériel, avec la suppression annoncée du poste de Premier ministre, la mutation d’Amadou Bâ du ministère de l’Economie et des Finances vers celui des Affaires étrangères.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Certes, en termes de prestige et de rang protocolaire, le département des Affaires étrangères figure en très bonne place sur l’échiquier étatique. Toutefois, Amadou Bâ qui était très présent sur le terrain politique, notamment dans la conquête de Dakar, sera désormais éloigné du champ de bataille avec ses nouvelles fonctions de chef de la diplomatie sénégalaise. Ce, d’autant plus que dans la perspective de la succession de l’actuel chef de l’Etat à l’issue de son mandat, en 2024, le nouveau ministre des Affaires étrangères était cité parmi les plus sérieux prétendants.



Une chose est certaine, en quittant le département de l’Economie et des Finances, Amadou Ba ne sera plus affabulé, désormais, du titre d’argentier de l’Etat.



De là à dire qu’il a été délesté des moyens de ses ambitions politiques, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas.



Gageons simplement qu’Amadou Bâ pourra efficacement jouer sa partition dans son nouveau rôle qui consistera à amener plus d’investisseurs au Sénégal, notamment dans l’exécution de la phase 2 du Plan Sénégal Emergent.











Bachir Seck

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos